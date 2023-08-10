Trabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Ali D. (51) ile Havva K. (78) ise sevk edildiği Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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