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Altının kilogramı 1 milyon 668 bin 850 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 668 bin 850 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 16:39, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 16:40
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Altının kilogramı 1 milyon 668 bin 850 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 668 bin 850 lira, en yüksek 1 milyon 719 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 1 milyon 668 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 745 milyon 430 bin 124,42 lira, işlem miktarı ise 1.038,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 824 milyon 361 bin 871,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Çakmakcı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.670.000,001.970,00
En Düşük1.668.850,001.900,00
En Yüksek1.719.000,001.975,00
Kapanış1.668.850,001.910,00
Ağırlıklı Ortalama1.711.972,261.919,81
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.745.430.124,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.038,99
Toplam İşlem Adedi38

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