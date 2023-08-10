AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 1,5 saat süren toplantı 17:20'de sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 17:30, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 17:40
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.10'da başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 17:20'de sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 1,5 saat sürdü.