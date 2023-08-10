Antalya'da sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Yapılan fiziki takibin ardından araca ve otele operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konaklı Mahallesi'nde bir otele kaçak ve sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

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