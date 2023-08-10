Gün sonunda döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 17:22, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0340
|27,0350
|27,0380
|27,0390
|Avro
|29,7010
|29,7020
|29,8480
|29,8490
|Sterlin
|34,4320
|34,5450
|34,5280
|34,6410
|İsviçre Frangı
|30,8660
|30,9250
|30,9940
|31,0530
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0040
|27,0840
|27,0080
|27,0880
|Avro
|29,6610
|29,7410
|29,8080
|29,8880
|Sterlin
|34,3720
|34,5820
|34,4680
|34,6780