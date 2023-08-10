Samsun'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü
Samsun'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 17:23, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 17:24
İlçeye bağlı Uzun Kıraç Mahallesi'nde Seydi Kaya'nın (62) kullandığı 55 NR 846 plakalı traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Seydi Kaya ile yanındaki Şehri Kaya'nın (60) öldüğünü belirledi.
Savcının incelemelerinin ardından cenazeler Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.