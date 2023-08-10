Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'a sarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e özel hediyeler takdim etti.

"BİR SUBAYIN GELEBİLECEĞİ EN ÜST SEVİYEYE GELDİM"

Erdoğan'ın, Orgeneral Musa Avsever, Orgeneral Atilla Gülan ve Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini armağan etmesi duygusal anlara sahne oldu. Musa Avsever, armağanları kabul ederken, duygusal bir şekilde "1971 yılında başladım askerliğe, bu şura ile son oluyor. Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Size müteşekkirim. Sarılmak istiyorum" dedi.

Erdoğan ve Avsever'in kucaklaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan arasında da duygusal bir diyalog yaşandı. Atilla Gülan, 47 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ettiğini belirtti. Erdoğan, Musa Avsever'in daha çok hizmet ettiğini söyleyerek gülümseyerek cevap verdi. Gülan ise "Onun daha çok. O liseden başlamış, ben sivil liseden" şeklinde konuştu.