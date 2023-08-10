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'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, özel okullar enflasyon oranında ücretlerini artırabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kayıt ve nakil işlemlerinde öğrenci seçimi için zeka testi uygulaması yapılamayacağını da söyledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 17:55, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 17:58
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'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği değiştirildi. Özel okullar artık enflasyon oranında ücret artışına gidebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hürriyet gazetesine gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel öğretim kurumlarının üst sınırının ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasıyla belirleneceğini belirten Tekin, "İlkokul 1, ortaokul 1 ve lise 1 gibi sınıfların kayıtlarında ücret belirlenirken, bu sınıflarda bir önceki eğitim öğretim yılında uygulanmış olan ücret baz alınacak. Okula ara sınıflardan devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken de öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak" dedi.

Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

"Zeka testi ve benzeri uygulamalarla öğrenci seçimi olmayacak"

Bakan Tekin, yönetmelik değişikliği ile özel okullarda kayıt ve nakil işlemlerinin de düzenlendiğini kaydetti.

Özel okullarda, zeka testi ve benzeri uygulamalarla öğrenci seçme uygulamasına son verildiğini söyledi.

"Pedagojik açıdan sorunlu bir alan olarak bilinen kayıt ve nakil işlemlerinde okulların zeka testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçme uygulaması da bundan böyle yapılamayacak."

"Özel okullar depremzede öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sundu"

Tekin, 6 Şubat depremleri sonrasında özel okulların depremzede öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sunduğunu hatırlatarak, "Bu zor süreçte gerekli hassasiyeti gösteren tüm özel okul yönetici ve sahiplerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.

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