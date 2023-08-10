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Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 21:14, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 21:23
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Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

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