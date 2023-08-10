UEFA Konferans liginde toplu sonuçlar
UEFA Konferans liginde temsilcimiz Adanaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bugün yapmış oldukları maçlar sonuçlandı. Temsilcilerim üçte üç yaparken sonuçlar şu şekilde:
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 23:00, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 23:05
İşte UEFA Konferans liğinde toplu sonuçlar:
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.