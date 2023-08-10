Çatak Çayı'nda balık tutmak isteyen kişi boğuldu
Van'ın Çatak ilçesinde balık tutmak için dereye giden kişi boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 23:09, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 23:09
Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Muttalip Şipal, balık tutmak için Çatak Çayı'na gitti.
Eline bağladığı serpme ağla balık tutan Şipal, ağı çıkartmaya çalışırken suya düştü.
Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkez'inden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, bir süre sonra Şipal'i sudan çıkarmayı başardı.
Ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Muttalip Şipal, müdahaleye karşın kurtarılamadı.