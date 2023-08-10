Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yerel seçim çağrısı yaparak, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına." ifadelerini kullandı.

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