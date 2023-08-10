Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken paylaşım

Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya'da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2'lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?