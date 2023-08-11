Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Görece şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 07:10, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 07:36
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Görece'nin dün tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.