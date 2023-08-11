Tamer Karadağlı'ya sürpriz görev! Devlet kadrosuna atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kritik kurumların başına yeni atamalar yapıldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

TAMER KARADAĞLI'YA SÜRPRİZ GÖREV

Oyuncu Tamer Karadağlı ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.