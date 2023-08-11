Bakanlık tarımdaki algı operasyonunu tek tek çürüttü
Isparta'da aralarında anlaşmazlık bulunan dünürünün oğullarını ve damadını öldüren 70 yaşındaki Hayrettin T. jandarmaya teslim oldu.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 08:31, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 08:32
Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı yeni raporda, son dönemde tarımla ilgili gündeme gelen manipülatif iddiaları verilerle çürüttü. Türkiye'nin tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke konumuna geldiği yönündeki iddialara cevap veren Bakanlık, son beş yılda ihracatta yüzde 55'lik bir artış gerçekleştiğini belirterek, 2022'de toplam 29,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. 2022'de 6,7 milyar dolar tutarında dış ticaret fazlası verilmişti.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ -