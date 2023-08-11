Bahçeli kulisleri hareketlendirmişti...İYİ Parti'den ilk açıklama geldi

Yerel seçimler öncesi partilerin ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olurken bomba bir öneri MHP lideri Bahçeli'den geldi.

MHP'den İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" sözlerini aktardı.

Kulisleri hareketlendiren bu açıklama sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Bahçeli'nin ittifak çağrısına yanıt verdi.

"Bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız, buyursun gelsin"

Bahçeli'nin ittifak çağrısı hakkında Tamga Türk sitesine açıklama yapan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" dedi.