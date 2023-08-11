Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sağanak ve sis etkisini gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 09:53, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 09:54
Bölgede etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sürücüler, yolun Düzce kesiminde Bakacak, Heyelan, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ile Bolu kesiminde Elmalık mevkisinde dikkatli ilerliyor.
Güzergahta ring halinde görev yapan Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.