2023 - DGS sonuçları açıklandı
2023 DGS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 10:06, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 10:13
DUYURU
(11 Ağustos 2023)
2023-DGS Sonuçları Açıklandı
16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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