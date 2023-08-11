2023 - DGS sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00 'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

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