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Brent petrolün varil fiyatı 86,20 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,20 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 10:04, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 10:23
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Dün günü 86,40 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 86,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,67 dolardan alıcı buldu.

Çin ekonomisine ilişkin endişelerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası güçlenen dolar, petrol fiyatlarının düşüşünü destekliyor.

Çin'de ekonomik veriler, ekonominin beklenin çok altında performans sergilediği algısını güçlendirerek dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin zayıflayacağı öngörülerini besliyor.

Petrol fiyatlarının düşüşünde diğer para birimleri karşısında ABD dolarının güçlenmesi de etkili oldu. Dolar endeksi saat 09.29 itibarıyla pazartesi günü kapanışa göre yüzde 0,47 artarak 102,343 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğuna işaret ederek, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yükseltti. Brent türü ham petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 82,62 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 79,54 dolar olarak tahmin edilmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77,79 dolar olacağı öngörülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ise dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü değiştirmedi. Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,4 milyon varil artarak 102 milyon varil, gelecek yıl ise 104,3 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,45 ile 86,53 dolar aralığının direnç, 86,15 ile 86,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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