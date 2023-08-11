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'Kırılan fay hatlarının uç kısımlarında yeni depremler yaşanması olağandır'

"Deprem artçı deprem sınıfında değerlendirilebilir. 6 Şubat depremlerinden beri geçen 6 aylık sürede 50 binin üzerinde artçı deprem yaşandı. Bu artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır"- "Bu depremler özellikle kırılan fayların uç kısımlarını temsil eden Yeşilyurt ve Göksun güneybatısında, Çelikhan-Pütürge arasındaki bölgede, Antakya güneyinde gelişebilir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 10:13, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 10:31
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki depremin artçı deprem sınıfında değerlendirilebileceğini belirterek, "Artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır." dedi.

Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Pazarcık depreminden 9 saat sonra gelişen tetiklenme nedeniyle 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Elbistan-Ekinözü depremi meydana geldiğini, Çardak ile Doğanşehir Fayı'nın birlikte çalışarak ikinci depremi ürettiğini anımsattı.

Deprem sonrasında arazide yaptıkları gözlemlerde Doğanşehir fayının Doğanşehir-Çığlık-Eskiköy hattını izleyerek kuzeydoğu yönünde Yeşilyurt'a doğru uzandığını gördüklerini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımıza göre Malatya fayı ile Yeşilyurt arasındaki bölgede kalan Doğanşehir fayı, Malatya'ya doğru kollara ayrılarak sonlanmakta. Dolayısıyla 5,3 büyüklüğündeki Yeşilyurt merkezli deprem, Doğanşehir fayının Yeşilyurt'a uzanan kolunun kuzeydoğu ucunda meydana gelmiştir. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen odak mekanizma çözümlemelerine dair bilgiler, depremin sol yanal doğrultu atımlı faylanma neticesinde geliştiğini göstermektedir.

Bu özellikleriyle deprem, artçı deprem sınıfında değerlendirilebilir. 6 Şubat depremlerinden beri geçen 6 aylık sürede 50 binin üzerinde artçı deprem yaşandı. Bu artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır. Bu depremler özellikle kırılan fayların uç kısımlarını temsil eden Yeşilyurt ve Göksun güneybatısında, Çelikhan-Pütürge arasındaki bölgede, Antakya güneyinde gelişebilir."

Sözbilir, Kahramanmaraş depremleri sırasında Doğu Anadolu Fayı üzerinde gelişen 7 metrelik sol yanal atım nedeniyle Bingöl-Karlıova ile Adıyaman-Hakkari arasında uzanan bindirme fayları üzerinde ve Malatya ile Kayseri arasında kalan bölgedeki faylarda stres transferi gerçekleşebileceğini söyledi.

Bu tür depremlerin orta ve ağır hasarlı binalarda ağır hasar veya yıkım oluşturabileceğini ifade eden Sözbilir, AFAD yetkilileri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi ve yetkililerin izni olmadan hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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