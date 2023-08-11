Muayeneye çağırdıkları veterinerin çenesini kırdılar

Olay, 3 Ağustos'ta, Yıldızeli ilçesi Menteşe köyü Tahtaköprü mezrasında meydana geldi. İddiaya göre veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, hayvanların muayenesi için evine çağıran akrabaları E.T. ile uzman çavuş olan kardeşi K.T.'nin saldırısına uğradı. Çenesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Topçu, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sivas'ta özel hastaneye sevk edildi. Konuşamayan Topçu'nun yakınları şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler E.T. ile K.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın, veteriner hekimin babası Ekrem Topçu (62) ile E.T. arasında ekili araziden hayvan geçirme tartışması sonrası yaşanan husumetten kaynaklandığı belirtildi.

'AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞ, ÖLMESİNİ BEKLEMİŞLER'

Veteriner Hekim Muhammet Alperen Topçu'nun babası Ekrem Topçu, oğlunun uğradığı saldırıyı DHA'ya gözyaşlarıyla anlattı. Şüphelilerin cezalandırılmasını isteyen Topçu, "Bizim hayvanlarımız onların tarlasının kıyısından geçerek yulaf tarlasını çiğnemiş. Çobanın dikkatsizliği sonucu bu olmuş. Daha sonra bana gelip yulafı çiğnetmememiz konusunda bizi uyardılar. Ben de 'Bir şey yoktur, bir iki hayvan geçmiş ve zararınız neyse veririz' dedim. Daha sonra oğlumu evlerine çağırarak ineklerinin hasta olduğunu söylüyorlar. Benim oğlum da oraya gidiyor ve gittiği gibi iki kardeş oğluma saldırıyorlar. Çenesini kırıyorlar. Biz canımızı kimlere emanet ediyoruz. Benim oğlum orada bayılıp düşüyor ve saatlerce orada baygın yatıyor. Oğlumun çenesi, dişleri, burnu kırılmış. Ambulans dahi çağırmamışlar ve ölmesini beklemişler. Cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

'İFTİRA ATIYORLAR'

Şüphelilerden E.T. ise Ekrem Topçu ile araziden hayvan geçirilmesi nedeniyle tartıştıktan sonra veteriner oğlunun evlerini basmaya geldiğini iddia ederek, "Tartıştığımızda babası bize kürekle saldırdı. Sonra oğlu geldi evimizi bastı. Tartışma sırasında itince kendisi düşüp çenesini taşa çarptı. Bize iftira atıyorlar" dedi.

Jandarmanın soruşturması sürüyor.