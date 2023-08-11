Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 12:14, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 12:15
Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.