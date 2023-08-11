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YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor

"(Deprem bölgesindeki öğrencilerin durumu) YÖK bu konuda yakın bir zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapacak. Çalışmalarımız inşallah yakın zamanda sonuçlanacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 12:56, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 12:58
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YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki öğrencilerin durumuna ilişkin, "YÖK bu konuda yakın bir zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapacak. Çalışmalarımız inşallah yakın zamanda sonuçlanacak." dedi.

Özvar, Karaman'da Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti. Akkoyun ile bir süre görüştükten sonra incelemelerde bulunmak üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine geçen Özvar, burada Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve üniversitenin yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Rektör Gavgalı ile bir süre görüşen Özvar, gazetecilerin deprem bölgesindeki öğrencilerin durumuyla ilgili sorusu üzerine, yeni akademik yılın başlangıcında deprem bölgesindeki üniversiteler ve öğrencilerin durumu konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile müşterek bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Özvar, şöyle devam etti:

"YÖK, bu konuda yakın bir zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapacak. Çalışmalarımız inşallah yakın zamanda sonuçlanacak. Bunu kamuoyumuzla paylaşmış olacağız. Üniversitelerimiz açısından 2023-2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Öncelikli olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Deprem bölgesinde de inşallah deprem öncesinde olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetleri en kısa zamanda normalleşir."

- "Yakın zamanda tercih ettikleri bölümlerle ilgili kazanan ve kazanmayan öğrencilerimizi, adaylarımızı açıklamış olacağız"

Üniversite sınavına giren öğrencilerin sınav sonuçları ve tercihleri konusunda da sona yaklaşıldığına işaret eden Özvar, "Geçen hafta tercihler tamamlanmış oldu. Yakın zamanda tercih ettikleri bölümlerle ilgili kazanan ve kazanmayan öğrencilerimizi, adaylarımızı açıklamış olacağız. Bu konuda çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda en önemli gündem maddesi tercihlerin neticelendirilmesidir. Gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili verilen kontenjanlar da üniversitelerde çeşitliliği artırmak bakımından yeni bir öğrenci topluluğunu da ortaya çıkarmış olacak." dedi.

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