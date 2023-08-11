Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 14:01, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 14:02
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.T. ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.