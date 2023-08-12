Memurluktan ayrılan kişi emeklilikte sosyal güvenlik hakkını nasıl kazanır?



Soru : 1998 yılından iki aylık kadar sigorta başlangıcım. 2007 Kasım ayına kadar sgk lı devlet işçisi olarak belediye ve Petkimde çalıştım. 2007 Kasımda devlet memuru oldum ve halen Adalet bakanlığı bünyesinde zahit katibi olarak çalışmaktayım. Toplam 7400 prim günüm var. İşletme fakültesi ve Makine mühendisliği mezunuyum ancak makine mühendisi olarak çalışamıyorum. İstifa etsem ve özel sektörde çalışmaya devam etsem emeklilik primi almam ve emeklilik maaşı almam hususları nasıl oluşacak, nasıl etkilenecek bilgilendirirseniz çok mutlu olurum. İyi çalışmalar diliyorum.



Detaylar/Değerlendirmeler;

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar.

8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası erkek memurların memur statüsünden emekli olmaları içinmutlaka 25 hizmet yılını tamamlaması gerekir.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış olan memurlar, kadın ve erkek 25 yıl hizmet şartına ve kadın memur 58 yaş, erkek memur da 60 yaş şartına tabi olmaktadır. Bu tarihten önce çalışmaya başlamış olanlar için ise kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yılı yeterli olmakta, dolayısıyla EYT kanunu kapsamına girdiklerinden yaş şartı aranmamaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce farklı statülerde, yani işçi, esnaf, memur gibi hizmetleri olanlar hakkında 2829 sayılı Hizmet Bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri uygulanır ve aylık bağlanma statüsünü belirleyen 1260 gün kuralına bakılmaktadır.

Dolayısıyla, memurluktan istifa eden ve işçi olarak çalışanların işçi olarak çalışmaları şayet 1260 gün ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazlar, memur statüsünden emekli olmaları için son 7 yıl hizmetin yarısından fazlasının mutlaka memur statüsünde geçen hizmet olması gerekir.

Memur statüsünden emekli aylığı bağlanma sisteminde derece, kademe, ek gösterge, taban aylığı vb. gibi bazı kalemler esas alınır, ancak işçi statüsünden emekli aylığı bağlanmasında ise ortalama aylık kazançlara bağlı bir sistem uygulanır.

İşçi, esnaf, memur gibi hizmetleri olanların memurluk hizmetlerine ikramiye alabilmeleri için 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü uygulanır ve kıdem tazminatı ödenebilme şartları aranır.



Bu şu demektir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların memurluktan ayrıldıkları tarihteki sigortalılık süresi şayet 15 yıl ise ve bu süre içerisinde 3600 gün hizmetleri de varsa memurluk hizmetlerine kendilerine ister işçi statüsünden, ister memur statüsünden aylık bağlandığı zaman emekli ikramiyesi alabilmektedirler.

Özetle; 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur gibi hizmetlerde çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun gereği son 7 yıl hizmet içinde 1260 gün ve daha fazla hangi çalışma şekli fazla ise o tespit edilir ve aylık bağlanacak statü belirlenir. Yani son 7 yıl hizmet kuralı işler.

Hem işçi, hem memurluk hizmetleri üzerinden aylık bağlanacak olanlar için memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için de 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü uygulanır.

Yani, işçi kıdem tazminatına nasıl hak kazanıyor veya kazanamıyor ona bakılır.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek hususlar şöyledir:

Memur statüsünden emekli olma durumu; 1998 yılında çalışmaya başladığınızı, yani SGK primleri ödenmiş olarak çalışmaya başladığınızı belirttiğinizden EYT kapsamında olmaktasınız ve memurluğa devam etmeniz halinde yaş şartı aranmadan sadece işçi ve memurluk hizmet süreniz (25 yıl) tamamladığınızda memur statüsünden emekli olabilirsiniz.

İşçi statüsünden emekli olma durumu;

Şayet, memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlar iseniz ve bu çalışmalarınız 1260 gün ve daha fazla olursa yine EYT kapsamında yaş şartı aranmadan ve sadece mevcut prim ödeme gün sayınıza göre işçi statüsünde emekli olabilirsiniz.

Emekli ikramiyesi alma durumu:

1998 yılı başlangıcınız esas alındığında ve memurluktan ayrılma tarihinize göre de 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün hizmet şartını yerine getirmiş olduğunuzu anladığımızdan, size ister işçi statüsünde, ister memur statüsünde aylık bağlanmış olsun, aylık bağlanma tarihinde memurluk hizmetlerinizin her tam yıllarına karşılık güncel tutarda emekli ikramiyesi alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

NOT: Değerlendirmelerimiz verdiğiniz bilgilere göre yürürlükte olan yasal düzenlemeler kapsamında yapılmıştır. Tavsiyemiz durumunuzu Kurumunuza ve SGK na müracaat ederek öğrenmeniz olacaktır.