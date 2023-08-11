Toplu sözleşmede, memurlar en çok hangi konuda iyileştirme bekliyor?

Memur-Sen'in Toplu sözleşme teklifleri arasındaki bayram ikramiyesi de memurların en çok beklediği iyileştirmeler arasında yer aldı. Anket sonucuna göre kamu çalışanlarının yüzde 96.8'i Memur-Sen'in bayram ikramiyesi teklifini destekliyor.

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde müzakere aşamasına geçildi. Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların teklifleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantılarda müzakere edilirken, yetkili konfederasyon Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerini araştırarak kamuoyu ile paylaştı.

Memur-Sen'den Toplu Sözleşme Araştırması

Memur-Sen'in 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine ışık tutuyor. 50 bini aşkın kamu görevlisiyle yapılan ankete katılanların yüzde 42'si kirada otururken yalnızca yüzde 8.4'ü lojman hakkına sahip.

Anket sonuçlarına göre kamu çalışanlarının yüzde 93.7'sinin Memur-Sen'in işverenden kira yardımı talebine destek verdiği görüldü.

Memur-Sen'in geçmiş dönemlerden farklı olarak zam teklifini üçer aylık dilimler halinde sunması da anketteki sorular arasında yer aldı. Buna göre kamu çalışanlarının Memur-Sen'in maaş artışının üçer aylık dilimlerde yapılması teklifini güçlü bir biçimde destekliği sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 90'ı ise enflasyona karşı alım gücünü koruması için oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesini destekliyor.

Memur-Sen'in Toplu sözleşme teklifleri arasındaki bayram ikramiyesi de memurların en çok beklediği iyileştirmeler arasında yer aldı. Anket sonucuna göre kamu çalışanlarının yüzde 96.8'i Memur-Sen'in bayram ikramiyesi teklifini destekliyor.