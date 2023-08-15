Adi malul emeklisi öğretmen, yeniden öğretmenlik yapabilir mi?

Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
Hastaneye gelemeyen uzaktan muayene edilecek
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 60.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 60.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
İki ilçe Gaziantep'e bağlanmayı talep etti
Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşme beklentilerini araştırdı
Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşme beklentilerini araştırdı
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
YÖK ile SESRIC arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Yemek ve kitap ücretinden sonra şimdi de KDV farkı!
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler perşembe gününde
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
Benzine 1.55 TL'lik zam bekleniyor
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
'Çek mağduru' hapse geri dönüyor...Yeni bir infaz düzenlemesi şart!
'Çek mağduru' hapse geri dönüyor...Yeni bir infaz düzenlemesi şart!
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?
Okula ilk adım 6 bin lira
Okula ilk adım 6 bin lira
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Refakatçi bulunamıyor... 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak fotoğrafçılığa da başladı
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Ev sahibinin 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Kocatepe Camisi'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarı
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
Göç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden var
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
O ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Adi malul emeklisi öğretmen, yeniden öğretmenlik yapabilir mi?

Malulen emekliler, yeniden memurluk kadrosuna atanabilirler, ancak bu durumda bazı şartları taşımaları gerekmektedir

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 14:00, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 14:12
Yazdır
Adi malul emeklisi öğretmen, yeniden öğretmenlik yapabilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sorunuzu 5434 sayılı Kanun kapsamında adi malul olarak emekli olanlar açısından değerlendirmekteyiz.

Birinci konu:

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi durumu:

Konuyla ilgili olarak 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm kapsamı sadece emeklilik ve yaşlılık aylığı alanlarla ilgili olmakta, dolayısıyla adi malul kapsamında emekli olanları ilgilendirmemektedir.

İkinci konu:

Adi malul kapsamında emekli olup, tekrardan kamuda istihdam edilme durumu:

Adi malul kapsamında emekli olanların tekrardan kamuda istihdam edilmeleri için bazı şartlar içeren 5434 sayılı Kanun Madde 98 hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği, adi malul olarak emekli olanların, malul olduklarındaki rahatsızlıklarının yeniden görev yapacakları görevleri yapmalarına engel olmadığının tespit edilmesini belirtmekte, dolayısıyla yeni bir sağlık kurulu raporu ile yeni görevlerini yapmalarına engel olmadığının tespitinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, bu sağlık kurulu raporunun da yetkili sağlık kurullarınca incelenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Üçüncü konu:

Malul olarak emekli olanların tekrar memurluğa atanmaları durumu:

657 sayılı Kanun Madde 93 hükmü gereği tekrardan memurluğa atanma şartları belirlenmiş ve kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa atanabilecekleri belirlenmiş, bu madde hükmünde de ayrıca kurumlara takdir yetkisi de verilmiştir.

Dördüncü konu:

SGK nca ödenen aylıkların kesilmesi durumu:

Adi malul olarak emekli olup, tekrar memurluğa başlanılması halinde SGK nca adi malul olarak ödenen aylıkları kesilir, tekrar emekli olduklarında tüm hizmetleri bütünleştirilir ve tek bir statüden emekli aylığı ödenir.
Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Öğretmen iken adi malul olarak emekliye sevk edilen kişiden bahsetmektesiniz. Bu durumda yeniden "öğretmenlik yapabilir" şeklinde tam teşekküllü, yani SGK nca da yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak olan sağlık kurulu raporunun olması birinci şart olmaktadır. İkinci şart ise boş kadro olmak şartıyla görev alınacak olan Kuruma müracaat edilmesi ve bu talebinde Kurumlarca kabul edilmesi gerekmektedir. Tabi ki, takdir yetkisi talep edilecek olan Kuruma ait olduğunu da belirtmek isteriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber