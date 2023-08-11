Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Hacıçay köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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