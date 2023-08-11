Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 15:11, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 15:12
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Hacıçay köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 3 dekar alanın yangından etkilendiği belirlendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.