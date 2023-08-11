İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
İlk konut alımı için destek geliyor
İlk konut alımı için destek geliyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü
Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü
'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok'
'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok'
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi
İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'
'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Magandayı uyaran polis canından oldu
Magandayı uyaran polis canından oldu
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor

İstanbul'da bölgelere göre berber fiyatları değişkenlik gösteriyor. 3'üncü sınıf berberlerde saç kesim fiyatı 100 liradan başlarken birinci sınıf berberlerde bu fiyat 500 liraları buluyor. İstanbul için ortalama berber fiyatı ise 150 lira oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 15:40, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 16:02
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul'da saç kesim fiyatları bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Megakentte üç sınıfa ayrılan ve bölgelere dağıtılan tarifeler 100 liradan 500 liraya kadar değişiyor. Üçüncü sınıf berberlerde 100 liradan saç kesimi yapılırken ikinci sınıf berberlerde fiyat 300 liraya çıkıyor. Birinci sınıf berberlerin bulunduğu Beşiktaş Nişantaşı Bebek gibi bölgelerde ise bu fiyat 500 liraları buluyor. Bunların yanı sıra ekstra bakım yaptırmakta tıraş fiyatını artırıyor.

"Tıraş maliyetleri bölgelere göre değişkenlik gösteriyor"

Her hafta tıraş tarifelerinde artış olduğunu belirten berber Zafer Telek, "Her hafta fiyatlarda bir oynama oluyor. Biz mümkün olduğu kadar fiyat artışlarını müşterilere yansıtmamaya çalışıyoruz. Maliyet fiyatlarından dolayı geçen hafta aldığım ürünü bu hafta aynı fiyata alamıyorum bu yüzdende fiyat farklılıkları her hafta oluyor. Berberler odasının vermiş olduğu bir tarife var biz bu tarifeye uymak zorundayız. Dediğim gibi elimizden geldiğince daha uyguna tıraş yapmaya çalışıyoruz. Saç sakal kesimi İstanbul'da bölgelere göre fiyat farklılıkları gösteriyor. Bulunduğumuz Yenibosna 3'üncü sınıf olarak geçiyor ve buraya uygulanan tarife 120 ile 170 lira arasında değişiyor. Bizde şuanda saç tıraşı 70 lira sakal tıraşını da 40 liradan yapıyoruz. Bunun yanı sıra ekstra bakımlar olduğu zaman tabi fiyatta yükseliyor. Birinci sınıf berberlerde fiyatlar yüksek oluyor. Bunlar Bebek Nişantaşı gibi yerleri kabul edebiliriz. Buralarda fiyatlar 400-500 liraları buluyor. İkinci sınıf berberlerde bu fiyat biraz daha düşüyor 300-400 lira arası üçüncü sınıf berberlerde ise fiyat 120-200 lira arası değişiyor. İdare edebildikleri kadar müşteriler bizi bizde onları idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Müşterimize uygun tarife yapmaya çalışıyoruz"

Bölgeler değiştikçe fiyatların artığını belirten Ahmet Çetinkaya, "Saç kesimini 150 liradan yapıyoruz, sakalda işin içine girince toplamda 200 liraya tıraş yapıyoruz. Ortalama 3 ayda bir fiyatlara oda tarafından güncelleme geliyor. Biz bu zamları olabildiğince az uygulamaya çalışıyoruz. Berber salonumda ben yılda 2 kere zam yansıtmaya çalışıyorum. Odanın verdiği tarifeyi olabildiğince insanları yormadan uygulamaya çalışıyoruz. Bahçelievler bölgesi için verilen saç kesim fiyatı 170 lira biz bunun bir tık altı 150 liraya yapıyoruz. Saç sakala ise 230 lira fiyat verildi fakat biz toplamda 200 liraya tıraşımızı yapıyoruz. Ortalama İstanbul'da saç kesimi bölgelerdeki ilçelerden örnek verirsem. Esenyurt için 100 lira Bahçelievler'de 150 lira Etiler'de 200 gibi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber