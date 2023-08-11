Bakan Tekin: Depremden etkilenen illerde eğitim sorunsuz şekilde başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, biz dizi ziyaret ve programa katılmak için Rize'ye geldi. İlk olarak AK Parti Rize İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Tekin, daha sonra Rize Valiliği'ne geçti. Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı'nın karşıladığı Bakan Tekin, valilik toplantı salonunda gerçekleşen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından cuma namazı için Kala Mahallesi'ndeki Kale Camii'ne gitti. Namazın ardından Bakan Tekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinin ardından kendisinin de mezunu olduğu Rize İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Tekin, burada öğretmenleri ile bir araya geldi.

"11 ilde eğitim öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık"

Bakan Tekin, deprem bölgelerinde eğitim-öğretim yılını sorunsuz şekilde başlatacaklarını belirterek, "Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce hedefimiz Türkiye'deki tüm illeri dolaşıp, ihtiyaçları yerinde tespit etmek. 2023-2024 eğitim-öğretim yılına minimum sorunla, en hazırlıklı biçimde girebilmek. Bakanlıktaki bütün birim amiri arkadaşlarımızla Türkiye genelinde illeri dolaşmak gayesindeyiz. Bu sürece deprem illerimizle başladık. Deprem bölgesindeki illerin hepsini ziyaret ettik. Hepsinde eğitim-öğretim ihtiyaçlarını tespit ettik. 11 Eylül tarihi itibarıyla öncelikle bu 11 ilde eğitim-öğretim döneminin sorunsuz şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık. İnşallah orada sorun yaşamadan eğitim-öğretim sürecini başlatmış olacağız. Ekiplerimiz orada çalışmaya devam ediyorlar. Her il için Bakanlık merkez teşkilatında bir koordinasyon ofisi oluşturduk. Arkadaşlarımız özellikle 11 ilde valilerimizle, belediye başkanlarımızla koordineli bir biçimde çalışıyorlar. Biz de onun dışında Türkiye'deki diğer illeri de dolaşmaya başladık" şeklinde konuştu.

"Eğitim-öğretime hazırlık açısından Rize'de herhangi bir sıkıntı yok"

Rize'de eğitim-öğretime hazırlık açısından sıkıntı olmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Rize benim için özel. Benim memleketim sayılır. Bütün çocukluğum, gençliğim, eğitim öğretim hayatımın özellikle ilkokul, ortaokul ve lise kısmı burada geçti. Burayla duygusal bağlarım çok yoğun. Müsteşar olarak göreve başlarken de ilk ziyaret ettiğim il Rize'ydi. Bakan olunca deprem bölgesi dışında ilk ziyaret ettiğimiz illerden bir tanesi burası oldu. Burada çok sevindirici bir şekilde gördük ki, eğitim-öğretime hazırlık açısından Rize'de herhangi bir sıkıntı yok. Öğretmen norm ihtiyaçlarımız yüzde yüze yakın tamam. Sınıf sayısı itibarıyla ihtiyaç olan bazı sıkışmış yerleşim yerleri var. Oralarda da gerekli tedbirleri alarak eğitim-öğretim ortamlarının optimum bir biçimde verebildiği en rasyonel çözümleri üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah yeni eğitim-öğretim yılı Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar"

Yeni öğretim yılını sorunsuz bir şekilde başlatmak istediklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bu süreçte de başta Rize Valiliğimiz, belediyemiz ve milletvekillerimiz olmak üzere bize yoğun bir destek var. Eğitim-öğretim toplumun bütün kesimleriyle ortak, beraber hareket edildiği zaman sorunların çözüleceği bir sektör. Biz merkez idarenin taşra teşkilatı, yerel yönetimler, siyasetçiler, veliler, aileler, özel okullar, özel kurumlar hep birlikte eğitim-öğretim sürecini beraber çözelim istiyoruz. Bugün de hem siyasetle hem valiliğimizde, belediyemizde bu anlamda gerekli görüşmeleri yaptık. Öğleden sonra öğretmen arkadaşlarımızdan tatilde olmayıp burada olan arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bir değerlendirme toplantısı yaptık. Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız. İnşallah yeni eğitim-öğretim yılı, Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. Ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim-öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz diyorum" diye konuştu.