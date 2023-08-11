CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi memur maaşlarını ödeyemiyor
Adana Büyükşehir Belediyesinde ödenmeyen seyyanen Memur maaş zamları, afet yardımının verilmemesi, göreve dönen Sözleşmeli Memurların alacaklarını tahsil edememesi gibi sorunların çözümü için Bem-Bir-Sen İl Başkanı Yadigar Günel, Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Belediye çalışanlarının yalnız olmadığını, yaşanan haksızlıkların düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.
Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen teşkilatlarının katılımı ile Adana Büyükşehir Belediyesi
önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında 1820 Memura ödenmesi gereken seyyanen
zammın hala ödenmediği ve maaşlarının 14 bin TL seviyesinde kaldığı belirtildi.
Açıklamanın devamında; Asrın Felaketinden etkilenen kamu çalışanlarına ödenmesi
gereken afet yardımının, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Büyükşehir Belediyesi
tarafından ödenmemiş olduğu da dile getirildi.
İş akdi feshedilen sözleşmeli Memurların göreve döndükten sonra alacaklarını
tahsil edemediğinin vurgulandığı açıklamada, Sosyal Denge Tazminatının da geç
ödenmesinin meydana getirdiği mağduriyetin altı çizildi.
Basın açıklaması teşkilatlarımızın haksız ve hukuksuz uygulamalar karşısında
mücadele edeceği vurgulanarak nihayete erdi.