CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi memur maaşlarını ödeyemiyor

Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen teşkilatlarının katılımı ile Adana Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında 1820 Memura ödenmesi gereken seyyanen zammın hala ödenmediği ve maaşlarının 14 bin TL seviyesinde kaldığı belirtildi.



Açıklamanın devamında; Asrın Felaketinden etkilenen kamu çalışanlarına ödenmesi gereken afet yardımının, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmemiş olduğu da dile getirildi.



İş akdi feshedilen sözleşmeli Memurların göreve döndükten sonra alacaklarını tahsil edemediğinin vurgulandığı açıklamada, Sosyal Denge Tazminatının da geç ödenmesinin meydana getirdiği mağduriyetin altı çizildi.



Basın açıklaması teşkilatlarımızın haksız ve hukuksuz uygulamalar karşısında mücadele edeceği vurgulanarak nihayete erdi.

