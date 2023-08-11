Erik ağacından düşen beden eğitim öğretmeni hayatını kaybetti
Erik ağacından düşerek yaşamını yitiren beden eğitim öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 18:36, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 18:37
Ereğli'ye bağlı Kandilli beldesinde beden eğitim öğretmeni Halit İbşiroğlu (63), ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ağacın dibinde bulan İbşiroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. İbşiroğlu'nun cenazesi bugün Alaplı Merkez Camii'nde ikindiyi müteakiben kınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.