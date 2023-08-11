Hastasının 'cinsel istismar' iftirası nedeniyle tutuklanan doktor konuştu

Muğla'da bir hastanın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine tutuklanan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk Salman, iftira kurbanı olduğu ortaya çıkarak serbest bırakılmıştı.

Dr. Salman yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar mesleğimi, meslek etiği ve insani vicdanımla hakkıyla yerine getirdim. Hasta ve hasta yakınlarından hep güzel geri dönüşler aldım. Meslek hayatımda görevimle ilgili hiçbir uyarı ve ceza almadım. Aksine teşekkür ve onur duyacağım tebrikler aldım. Hakkımdaki bu iftira süreci hem beni hem ailemi hem de çalışma arkadaşlarımı yerle bir etti. En başta eşim, ailem ve çevremdeki herkes perişan oldu. Hem gazete başlıkları hem de hakkımdaki iftiralar korkunç boyutlarda ailemi yıprattı. Alnımın ak, vicdanımın tertemiz olması haricinde bu güzel insanların benim yanımda olmasıyla iftiralara karşı dimdik ayakta durabildim. Sürecin devam ettiği bu süreçte ailemle ve çevremdeki her güzel insanla dimdik ayaktayız. Fakat bu iftiralardan ve dedikodulardan dolayı ailemin döktüğü her bir gözyaşı damlası için sürecin sonuna kadar avukatım ile takipçisiyiz. İftiracılardan da hukuki olarak davamızı başlattık. Meslek etiğini yerle bir eden kişiler hakkında da gerekli başvuruları yaptık. Son olarak ben kendimden emin dik bir şekilde süreci takip ederken, aileme, çevreme ve bu zamana kadar hastalığına bir faydam dokunan hasta yakınlarına teşekkür ediyorum" dedi.