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'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan araştırmada, en düşük iki emekli maaşıyla İstanbul'da ortalama bir dairenin kirasının ödenemediği ortaya konuldu. Açıklamada, emekli maaşlarının İstanbul'da konut kiralarını karşılama oranının her yıl azaldığına dikkat çekildi.

Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 21:00, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 21:12
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'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Türkiye'de emeklilerin yaşam krizi incelemesini paylaştı. İncelemeye göre emekli maaşları keskin bir düşüş yaşadı. İPA'nın Temmuz 2023 araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 38 bin 828 lira olarak hesaplandı. İncelemeye göre dört kişilik bir haneye iki adet en düşük emekli aylığı girse bile, bu maaş aylık geçim maliyetini karşılamıyor.

İPA'nın yaptığı açıklamada, "Günümüz Türk emeklilik sisteminde, en düşük emekli maaşı asgari ücret eşiğinin bir hayli gerisinde kaldı. Videolu incelememiz somut bir gerçeği ortaya koyuyor: Dört kişilik bir haneye iki adet en düşük emekli aylığı girse bile, İstanbul'da Yaşam Maliyeti raporumuzda hesaplanan 38 bin 828 liralık aylık geçim maliyetini karşılamakta yetersiz kalıyor" denildi.

Emekli maaşlarının İstanbul'da konut kiralarını karşılama oranının da her yıl azaldığının belirtildiği incelemede şöyle denildi:

"Temmuz 2023 itibariyle iki en düşük emekli maaşı kazanan bir ailenin bile İstanbul'da ortalama bir daire kirasını karşılayamadığı görülüyor. 2010'dan günümüze en düşük emekli maaşının dolar karşısında önemli bir düşüş yaşadığı gözleniyor. Buna ek olarak doların yaşadığı 13 yıllık enflasyon da hesaba katılırsa en düşük emekli maaşının alım gücünün düşüşündeki ciddiyet daha iyi anlaşılacaktır."

İPA'nın hazırladığı "İstanbul'da Yaşam Maliyeti" araştırmasına göre kentte yaşamanın maliyeti, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 73,74 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38 bin 828 lira olarak hesaplandı.

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