Arnavutluk'ta FETÖ protestosu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da terör örgütü FETÖ protesto edildi. Arnavutluk Müslümanlar Forumu tarafından organize edilen protesto, FETÖ ile bağlantılı olduğu düşünülen Arnavutluk İslam Birliği (KMSH) binası önünde yapıldı. Ellerinde "KMSH'dan ellerinizi çekin", "KMSH'yi Gülencilerden arındırın", "İmamlara baskı yapmaktan vazgeçin" yazılı pankartlar taşıyan protestocuların arasında STK temsilcileri ve Türkiye'den mezun olan öğrenciler de yer aldı.

Protesto sırasında konuşma yapan Arnavutluk Müslümanlar Forumu Başkanı Fisnik Kruja, Arnavutluk Müslümanlarının temsilci kurumu KMSH'de olup bitenleri yıllardır endişeyle izlediklerini dile getirdi. Kruja, "Teessüfle KMSH'nin üzerine kurulduğu kapsayıcılık ve demokrasi ilkesini çiğneyecek şekilde yıllardır daha çok kendi içine kapandığını görüyoruz. Sadece 'hizmet' veya 'Gülenci' olarak tanınan tarikat veya gruplaşmaya ait insanları başa koyarak bunu yaptı. KMSH tüzüğünü keyfi bir şekilde değiştirdiler, kurumun iç demokrasisine zarar verecek şekilde maddeler onayladılar. En kötüsü çoğu zaman tüzüğün geri kalan değişmemiş kısmını da uygulamadılar. KMSH'nin Gülenci başkanlığı de facto olarak KMSH kurumunu yöneten tek organ" ifadelerini kullandı.

"KMSH'nin Gülenci başkanlığının kendi tüzüğünü ve bu ülkenin anayasal haklarını çiğneme şekli utanç verici ve skandal oluşturan bir durumdur" diyen Kruja, sözlerine şöyle devam etti:

"Gülenciler, Arnavut Müslümanların içinde bir azınlık grubu olmalarına rağmen, hiçbir şekilde yasal, ahlaki ve dini olmayan mekanizmalar aracılığıyla kendilerini büyük çoğunluğa dayatıyorlar. KMSH'nin Fetullahçı gaspçıları, eski liderlerin zayıflıklarını ve ilgisizliklerini istismar ederek neredeyse tüm yüksek dini, entelektüel ve onurlu temsilci potansiyelini göz ardı ederek, kamuflajla siyasi ve mali konjonktürleri kullanma yoluyla başlarına geldiler. Bu uygulama, ancak 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından tüm dünya tarafından görünür hale gelen Gülencilerin Türkiye'de de uyguladıkları yöntemden başka bir şey değildir. Üçüncüsü, on yılı aşkın bir süredir KMSH'nin Gülenci liderleri, çoğu durumda 50 dolarlık sefil bir 'maaş' ödenen ve çoğu sosyal güvenlik planına dahil olmayan imamların mali durumunu iyileştirmek için hiçbir şey yapmadı. Dördüncüsü, KMSH'nin mevcut Gülenci liderleri, bu medreseleri tek başına yöneten Gülenci Sema Derneği lehine bazı medreseleri kapatarak ve en büyük vakıf binalarından birini derneğe satarak İslami eğitim sistemine ciddi şekilde zarar verdi. Bu grubun yönettiği medreselerde eğitim yüksek ücretlerle yürütülmekte ve bunun yanı sıra dini konular azami seviyeye indirilerek adeta Müslüman müminlerin çocuklarını okutamayacakları medreseler haline getirmektedir. Beşincisi, KMSH'nin nasıl yönetildiği ve özellikle de satış ve suistimaller konusunda sürekli endişe duyulan vakıf mallarının şeffaf olmaması, KMSH'nin Gülenci liderlerinin mevcut durumunu daha da kötüleştiriyor."

Kruja, "Arnavutluk Müslüman Forumu, demokrasinin temel ilkesine aykırı hareket eden ve bir azınlığın çoğunluğa hükmetmesini amaçlayan bu grubun faaliyetlerini tartışmasız bir şekilde kınamaktadır" diyerek konuşmasını tamamladı.