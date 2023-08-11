Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Batman'da yola atlayan 6 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 23:12, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 23:13
Bıçakçı köyü mevkiinde belediye halk otobüsünden inen annesini gördükten sonra yola atlayan 6 yaşındaki erkek çocuğu Eymen Tan'a plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, araç sahibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil ameliyata alınan talihsiz çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eymen Tan, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.