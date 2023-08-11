Süper Lig'de yeni sezon başladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maç öncesi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adına Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye saha kenarında Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e de Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti.

Trabzonsporlu futbolcular sahaya Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı "İyi ki varsınız" yazılı pankart ile çıktı.

MAXI GOMEZ'İN YERİNE UMUT BOZOK

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Maxi Gomez yerine Umut Bozok'u tercih etti.

Bordo-mavililerin ilk 11'inde yeni transferler Benkovic ve Kourbelis forma şansı bulurken yedek kulübesinde ise Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın ve Tonio Teklic yer aldı.

Trabzonspor mücadeleye Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok 11'iyle başladı.

Bitexen Antalyaspor ise mücadeleye Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kaluzinski, Ömer, Bytyqi 11'iyle çıktı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan maça bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünde küçük boşluklar bulunurken, az sayıda Bitexen Antalyaspor taraftarı da takımlarına destek verdi.

SEZONUN İLK GOLÜ DENSWIL'DEN

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçından 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın tek, yeni sezonun da ilk golünü 8. dakikada Stefano Denswil attı.