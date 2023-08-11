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Dışişleri Bakanlığı geleceğin diplomatlarını arıyor

Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiyemizi dünyanın dört bir yanında temsil etmek ister misin?' diyerek diplomat alımına çıktığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 23:55, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 23:57
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Dışişleri Bakanlığı geleceğin diplomatlarını arıyor

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı ilanın şartarına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"35 yaşını doldurmadıysan, ilanda belirtilen lisans/yüksek lisans bölümlerinden mezunsan, yabancı dil yeterliliğin varsa,Türk Diplomatı olarak bayrağımızı yurtdışında taşıma düşüncesi seni heyecanlandırıyorsa, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca veya Yunanca dillerinden Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'na girerek aramıza katılabilirsin"

Başvurular 15-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Sınav ilanı ve diğer detaylara buradan ulaşabilirisiniz.

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