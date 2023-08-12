Şanlıurfa'daki trafik kazasında 2 polis yaralandı
Şanlıurfa'daki trafik kazasında, 2 polis hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 03:25, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 03:27
Şanlıurfa'daki trafik kazasında, 2 polis hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ç'nin kullandığı 63 A 4816 plakalı polis motosikleti, Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Ş.K'nin kullandığı 10 TA 988 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.Ç. ile beraberindeki polis memuru E.Ö. yaralandı.
Yaralanan polisler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.