FETÖ'ye yakın Arnavutluk İslam Birliğindeki seçim usulsüzlüklerine karşı eylem

Organizatörler, bu barışçıl eylemin, "KMSH meclisi, müftülük meclisleri ve cami meclisleri gibi ülkedeki Müslümanları temsil eden kurumların seçimlerinde yapılan manipülasyon" hakkında Müslümanların ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlı yapıldığını söyledi.

"Gülenci gaspçılar, Arnavutluk İslam Birliğinden uzaklaştırılsın" sloganıyla yapılan eylemde, "Gülenciler tarafından yapılan KMSH'nin kurumsal gasbı durdurulsun", "Hocalara yapılan baskıya son", "Kapsamlı geleneğin değerlerini KMSH'ye geri kazandıralım", "KMSH'deki yasal ihlalleri ve seçim maskaralığını durdurun", "KMSH, bir darbeci tarikatının rehinesidir" yazılı pankartlar taşındı.

- "Giderek daha mezhepçi bir kuruma dönüşmüştür"

Arnavutluk Müslüman Forumu Başkanı Fisnik Kruja, yaptığı açıklamada, yıllar geçtikçe KMSH'nin belirli bir grup insan etrafında giderek daha fazla kendi içine kapandığının fark edildiğini söyledi.

Kruja, "KMSH, ne yazık ki 'hizmet' veya başka bir deyişle 'Gülenciler' olarak bilinen tek bir mezhebe veya gruba mensup kişileri en tepeye yerleştirerek, giderek daha mezhepçi bir kuruma dönüşmüştür. Bu gerçek, KMSH liderliğinin bütününde ve 'Gülen cemaati' sempatizanlarının ve takipçilerinin yörüngesinde dönen çeşitli müftü ve imamların sürekli atamalarında görülmektedir." ifadesini kullandı.

"(FETÖ iltisaklı kişilerin) Gülenci gaspçılarının sızma, kamuflaj ve siyasi ile mali konjonktürlerden istifade ederek, eski liderlerin zayıflıklarını ve ilgisizliklerini kullanarak ve Müslümanların yetiştirilmiş dindar, entelektüel ve temsili ileri gelenlerin neredeyse tamamını görmezden gelerek KMSH'nin başına geldiklerini" dile getiren Kruja, "entelektüel ve dini kimlikleri olmayan ancak ulusötesi grupların emir ve direktiflerine uyan insanların kurumun kalbine yerleştirildiği" görüşünü paylaştı.

Kruja, şunları kaydetti:

"10 yılı aşkın süredir KMSH'nin Gülenci liderleri, çoğu durumda 50 dolarlık sefil bir 'maaş' ödenen ve çoğu sosyal güvenlik planına dahil olmayan imamların mali durumunu iyileştirmek için hiçbir şey yapmadı. Aynı şekilde yıllardır imam eksikliğinden ötürü çalışmayan birçok camiyi de aynı nedenle faaliyete geçirmek için neredeyse hiçbir şey yapmadılar. KMSH'nin mevcut Gülenci liderleri, bazı medreseleri kapatarak ve en büyük vakıf binalarından birini, bu medreseyi sadece yöneten 'Sema' adlı Gülenci derneğin lehine satarak, İslami eğitim sistemine ciddi şekilde zarar verdi."

Kruja, "Arnavutluk Müslüman Forumunun, KMSH liderlerinden kurumun yasa dışı gasbına son vermesini ve bu kurumu Arnavut Müslümanlara iade etmesini şiddetle talep ettiğini" söyledi.

Avukat ve aktivist Floriar Arapi, KMSH'deki seçim sürecindeki ihlaller ve usulsüzlüklere değinerek, birçok camide meclis seçimlerinin yapılmadığını ve cami meclis üyelerinin seçim yapılmadan imamlar tarafından seçildiğini kaydetti.

KMSH'nin yeni başkanlık seçimi, 2024'te yapılacak.