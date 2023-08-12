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Siyasette komşuluk gündemi

MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti'ye "Yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına" şeklinde mesaj göndermesi, siyaset gündemini hareketlendirdi. İYİ Parti lideri Akşener'in 26 Ağustos'ta beklenen açıklaması öncesi gelen çağrı, Cumhur İttifakı'na katılma ya da bir MHP - İYİ Parti ittifakı kurma teklifi olarak yorumlandı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 07:54, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 07:56
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Siyasette komşuluk gündemi

Bahçeli'nin bu çıkışı yaparak ikilemde kalan İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'na davet ettiği belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon yayınına gönderdiği mesajda İYİ Parti'ye yaptığı 'yuvaya dön' çağrısını yineledi. Bahçeli mesajında, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Martta yapılacak yerel seçimlere hazırlanan başkentte kartlar Devlet Bahçeli'nin söz konusu gece yarısı çağrısı ile yeniden karılmaya başlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta beklenen açıklaması öncesi gelen Bahçeli'nin çıkışı hem Cumhur İttifakı hem de eski Millet İttifakı bileşenleri arasında heyecan uyandırdı. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Ankara kulisleri de hareketlendi. Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı çağrı iki farklı şekilde yorumlandı.

CUMHUR'A DAVET Mİ?

Bahçeli'nin bu çıkışı ilk olarak 'Cumhur İttifakı'na davet' şeklinde değerlendirildi. Geçtiğimiz seçimlerde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti kanadından genel seçimlerin ardından yapılan açıklamalar Millet Ittifakı'nda devam etmeyeceği yönündeydi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamada CHP ile yaptığı ittifaktan dolayı pişmanlığını dile getirmişti. İYİ Parti kurmayları da seçimlerin ardından CHP ile ittifakın mümkün olmadığını ifade ederken, kulislerde de yerel seçimler için yeni bir ittifak arayışı içerisine girileceği konuşuluyordu. Bahçeli'nin bu çıkışı yaparak ikilemde kalan İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'na davet ettiği belirtiliyor.

Yeni bir ittifakın işareti mi?

Bahçeli'nin çağrısı kulislerde 'yeni bir ittifak' sinyali şeklinde de yorumlandı. Ülkücü gelenekten koparak yeni bir oluşum olan İYİ Parti'nin MHP'den oy aldığı belirtiliyordu. Bahçeli'nin zaten iki partinin tabanının aynı olduğunu belirterek yeni bir ittifak seçeneği ortaya attığı ileri sürülüyor.

CHP yalnız bırakılacak

MHP'nin İYİ Parti ile yeni bir ittifak kurarak yerel seçimlere beraber girerek İYİ Parti'nin CHP'ye desteğini çekmek istediği ifade ediliyor. Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamada Bahçeli'nin bu çağrısına yanıt vermesi bekleniyor.

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