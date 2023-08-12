Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu cenazede Kur'an-ı Kerim okudu

Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
Dışişleri Bakanlığı geleceğin diplomatlarını arıyor
Dışişleri Bakanlığı geleceğin diplomatlarını arıyor
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
7 şehirde şehitlere veda edildi
7 şehirde şehitlere veda edildi
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
İlk konut alımı için destek geliyor
İlk konut alımı için destek geliyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu cenazede Kur'an-ı Kerim okudu

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde görevini yaptığı sırada 21 Temmuz'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Görece için dün ikindi namazına müteakip Çullugörece Mahallesi meydanında tören düzenlendi. Törene siyasilerin de dahil olduğu çok sayıda kişi katılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu şehit cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 08:10, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 07:58
Yazdır
Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu cenazede Kur'an-ı Kerim okudu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece (25), memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde görevini yaptığı sırada 21 Temmuz'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yıl önce Silahlı Kuvvetlere katılan Görece, burada 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Görece'nin cenazesi işlemlerin ardından Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Çullugörece Mahallesi'ne getirildi. Şehit Görece için dün ikindi namazına müteakip Çullugörece Mahallesi meydanında tören düzenlendi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Sefer Görece (46), annesi Nilüfer Görece (46) ve kardeşleri Mehmet Görece (18) ile Yeşim Görece (20) gözyaşlarına hakim olamadı. Görece'nin ailesi ve yakınları tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazı ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu Kur'an okudu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 21 Temmuz'da ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin cenaze törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu; defin işleminin ardından Kur'an-ı Kerim okudu. Tuzcuoğlu şehide, Bakara suresinin, "Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz; aksine onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız." mealli 154'üncü ayeti ile veda etti.

Daha sonra törene katılanlarla birlikte dua eden Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, aileye başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra kentten ayrıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber