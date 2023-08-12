Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor

AK Parti milletvekilleri Meclis tatile girdikten sonra yeniden sahaya inerek yerel seçimlere yönelik çalışmalara başlamıştı. Bu çalışmalar sırasında, en fazla emeklilerden şikayet geldi. Birçok milletvekili saha çalışmaları sırasında, düşük maaşlar sebebiyle emeklilerin sitemleri ve şikayetleri ile karşılaştı. Durumu parti yönetimine de aktaran AK Parti milletvekilleri, hükümetin yıl başını beklemeden emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi konusunda adım atılmasını istedi.

Özellikle kök maaşı 7 bin 500 ve altında olan emeklilerin, vergi ve akaryakıt zamlarından sonra temel ihtiyaçlar maddelerinde meydana gelen artışlar sebebiyle zor duruma düştüklerini belirten AK Parti milletvekilleri "Sahada çok zorlanıyoruz. Nereye gitsek, emeklilerin sitemleri ile karşılaşıyoruz" şeklinde açıklamalar yapıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU-