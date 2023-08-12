TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 09:11, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 09:12
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.