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TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 09:11, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 09:12
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TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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