Adana'da kayıp olarak aranan kadın, sulama kanalında ölü bulundu
Adana'da yakınlarının 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kadının, sulama kanalında cesedine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 11:39, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 11:40
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yürüyen vatandaşlar, sulama kanalında ceset olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla takıldığı köprü iskelesinden çıkarılan cesedin, yakınlarının 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Rahşan Dursun'a (46) ait olduğu belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.