TESK, esnafı rahatlatacak adımlar için önerilerde bulundu

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın çeşitli konulardaki beklentilerine işaret etti.

Meclis açıldıktan sonra gündeme alınması gereken ilk konulardan birinin Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarlar için 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne düşürülmesi olduğunu belirten Palandöken, "Bununla birlikte vergi dairesine kayıt olmuş fakat Bağ-Kur'a kayıt olmamış esnafımız da emekli olabilmek için müjdeli haber bekliyor. Emeklilikte prim gününe takılan mağdur esnafımızın unutulmaması ekonomik anlamda da devletimizin yararına olacaktır. Kazanılmış hakların verilmesi için binlerce esnafımız bu müjdenin gerçekleşmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

Staj konusunda da düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Staj döneminin emekliliğe sayılması, mesleki eğitimin de prestijini artırır. İnsanlar çocuklarını mesleki eğitime yönlendirirken hak kayıpları olmayacağını bildiğinden ara eleman açığı büyük oranda kapanır. Bağ-Kur'lu esnafı en çok zorlayan noktalardan biri de 4 bin 628 lira olan prim ücreti. Devlet desteği ve ödeme kolaylığıyla bir indirim gerçekleşirse esnafımızın emekliliği hayal olmaktan çıkar, esnaf primlerini düzenli ödeyebilir. Düzenli prim ödeme teşvik primi oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılması bile esnafımızı rahatlatır."