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Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek hafta birçok kentte 'kuvvetli sıcak hava dalgasına' karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 14:08, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 14:12
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Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13 Ağustos Pazar gününden itibaren etkisini artırarak diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıracak hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı illerin günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olması öngörülüyor:

"Ankara 33-38, İstanbul 28-29, İzmir 32-34, Kayseri 37-40, Adana 38-45, Hatay 36-42, Mersin 36-43 Kahramanmaraş 38-45, Osmaniye 38-45, Konya 38-40, Eskişehir 37-41, Kırıkkale 39-41, Bolu 34-38, Karabük 37-40, Amasya 35-38, Malatya 40-43, Elazığ 40-41, Tunceli 40-41, Bingöl 38-40, Muş 38-39, Hakkari 34-37, Diyarbakır 43-44, Gaziantep 39-43, Adıyaman 39-44, Şanlıurfa 41-45, Batman 43-45, Şırnak 39-40, Kilis 42-46"

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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