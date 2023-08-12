1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve kalmayacağına vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK

1'İ TURUNCU KATEGORİDE BULUNAN 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerden biri Bakanlığımız Terör Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir.

Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis'te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi.

#Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; #Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile #Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis #Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"