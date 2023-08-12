ORC'den TBMM'nin en çalışkan vekilleri anketi

ORC Araştırma, 5-11 Ağustos tarihleri arasında "TBMM'nin en çalışkan vekilleri" anketi yaptı. Ankete 17 bin 600 seçmen katılırken, her partiden 3 milletvekili listede yerini aldı.

Partilere göre en çalışan bulunan milletvekilleri şöyle oldu:

AK Parti

1- Hüseyin Yayman-Hatay

2- Seda Sarıbaş-Aydın

3 -Osman Gökçek-Ankara

CHP

1 -Mustafa Sarıgül-Erzincan

2- Orhan Sarıbal-Bursa

3- Ali Mahir Başarır-Mersin

İYİ PARTİ

1- Kürşad Zorlu-Ankara

2- Turhan Çömez-Balıkesir

3- Rıdvan Uz-Çanakkale

MHP

1- Sermet Atay-Gaziantep

2-Ahmet Erbaş-Kütahya

3-Halil Öztürk-Kırıkkale

Listede her partiden 3 milletvekili yer almaktadır.